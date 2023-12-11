Парикмахер Вендела заверил, что футболист скоро присоединится к «Фламенго»

Парикмахер Вендела анонсировал скорый переход футболиста во «Фламенго». Парикмахер полузащитника «Зенита» Вендела выложил на своей странице в социальной сети совместное фото с футболистом и оставил короткую подпись: «Он скоро присоединится к нам», — написал парикмахер, сопроводив запись цветами «Фламенго».
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