Смотрим личные фотографии актрис сериала «Уэнсдей»

Горячее обозрение главных актрис главного сериала года. «Уэнсдей» от Netflix — сериал Тима Бертона про жизнь и творчество Уэнсдей Аддамс, мрачной девочки из семейки Аддамс, которая подросла и отправилась получать образование в школу Невермор.