Бастрыкин взял под контроль дело об избиении подростка в Краснодаре

Взрослый мужчина избил 15-летнего подростка в лифте жилого дома на улице Гидростроителей и разбил его телефон, после чего пострадавшему понадобилась медицинская помощь.
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