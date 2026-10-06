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Царьград

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Бастрыкин взял под контроль дело об избиении подростка в Краснодаре

Бастрыкин взял под контроль дело об избиении подростка в Краснодаре

Взрослый мужчина избил 15-летнего подростка в лифте жилого дома на улице Гидростроителей и разбил его телефон, после чего пострадавшему понадобилась медицинская помощь.

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