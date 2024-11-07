Политолог Дворянов: непредсказуемость Трампа вызывает опасения AlexCoderПолитолог Дворянов: непредсказуемость Трампа вызывает опасения AlexCoder Эксперт объяснил, чего стоит ждать от правления бизнесмена в США Политолог Сергей Дворянов отмечает, что кандидатура Дональда Трампа в политике олицетворяет новые элиты Америки.
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