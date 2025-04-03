«Ушлая бабушка»: в Госдуме призвали признать Аллу Пугачеву иноагентом

Владимир Алтайцев

если в композициях «Мама» " просмотрел Я этот омерзмительный текст, в котором явные оскорбления и России, и ВС РФ.Там мамашка жалеет, что сына отправили на войну против нацизма, дпа и сам сынок не лучшш5 ничуть. Да и стишата в этой поделке поэзией назвать нельзя, это рифмованная антивоенная проза с явным призывом закончить СВО.