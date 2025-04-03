Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 503 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Elena Dmitrieva
    😂😂😂трипперами.))) совершенно дурацкое направление этот рэп.В Госдуме возмути...
  • Taurus Zmei
    Пипец!Лайма Вайкуле мож...
  • Владимир Алтайцев
    Увы, но  никто  ей  это звание не присвоит, слишком  мощные  подонки в верхах власти за  неё  горой  стоят.«Ушлая бабушка»: ...

«Ушлая бабушка»: в Госдуме призвали признать Аллу Пугачеву иноагентом

«Ушлая бабушка»: в Госдуме призвали признать Аллу Пугачеву иноагентом

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал Аллу Пугачеву «ушлой бабушкой» и предложил признать ее иностранным агентом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонид Руси
Мелкая, бездушная хабалка...
Ответить
12 час.
Владимир Алтайцев
если в композициях «Мама» &quot;  просмотрел  Я  этот омерзмительный  текст, в котором явные  оскорбления  и России, и ВС  РФ.Там  мамашка  жалеет, что  сына  отправили  на войну  против нацизма, дпа  и сам  сынок  не  лучшш5  ничуть. Да  и стишата в  этой  поделке  поэзией  назвать нельзя, это  рифмованная  антивоенная  проза с явным  призывом  закончить СВО.
Ответить
10 час.
Владимир Алтайцев
Увы, но  никто  ей  это звание не присвоит, слишком  мощные  подонки в верхах власти за  неё  горой  стоят.
Ответить
10 час.
наверх