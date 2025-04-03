Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал Аллу Пугачеву «ушлой бабушкой» и предложил признать ее иностранным агентом.
«Ушлая бабушка»: в Госдуме призвали признать Аллу Пугачеву иноагентом
Комментарии
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Леонид Руси
Мелкая, бездушная хабалка...
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12 час.
Владимир Алтайцев
если в композициях «Мама» " просмотрел Я этот омерзмительный текст, в котором явные оскорбления и России, и ВС РФ.Там мамашка жалеет, что сына отправили на войну против нацизма, дпа и сам сынок не лучшш5 ничуть. Да и стишата в этой поделке поэзией назвать нельзя, это рифмованная антивоенная проза с явным призывом закончить СВО.
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10 час.
Владимир Алтайцев
Увы, но никто ей это звание не присвоит, слишком мощные подонки в верхах власти за неё горой стоят.
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10 час.
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