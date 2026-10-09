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Ушаков: Путин сообщил Трампу, что ВС РФ уверенно продвигаются вперед в зоне СВО

Ушаков: Путин сообщил Трампу, что ВС РФ уверенно продвигаются вперед в зоне СВО

Президент РФ Владимир Путин в разговоре с лидером США Дональдом Трампом отметил, что Вооруженные силы (ВС) РФ полностью владеют инициативой и уверенно продвигаются вперед в зоне проведения СВО.

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