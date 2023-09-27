МЧС России проводит конкурс на звание лауреата премии за научные и технические разработки

В конкурсе принимают участие образцы техники и снаряжения для проведения аварийно-спасательных работ, средства поиска и спасения пострадавших, разработка учебников для образовательных организаций МЧС России и другие проекты для эффективного решения задач в области ГО и ЧС, защиты населения.
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