МЧС России проводит конкурс на звание лауреата премии за научные и технические разработки

В конкурсе принимают участие образцы техники и снаряжения для проведения аварийно-спасательных работ, средства поиска и спасения пострадавших, разработка учебников для образовательных организаций МЧС России и другие проекты для эффективного решения задач в области ГО и ЧС, защиты населения.