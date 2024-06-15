Миңнеханов һәм Махонин Татарстан белән Пермь крае хезмәттәшлеге чаралары турында килеште

<p>Татарстан Рәисе <strong>Рөстәм Миңнеханов</strong> һәм Пермь крае губернаторы <strong>Дмитрий Махонин</strong> төбәкләр арасында хезмәттәшлек турындагы килешүне гамәлгә ашыру буенча чаралар планын имзалады.
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