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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Миңнеханов һәм Махонин Татарстан белән Пермь крае хезмәттәшлеге чаралары турында килеште

Миңнеханов һәм Махонин Татарстан белән Пермь крае хезмәттәшлеге чаралары турында килеште

<p>Татарстан Рәисе <strong>Рөстәм Миңнеханов</strong> һәм Пермь крае губернаторы <strong>Дмитрий Махонин</strong> төбәкләр арасында хезмәттәшлек турындагы килешүне гамәлгә ашыру буенча чаралар планын имзалады.

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