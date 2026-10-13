Синоптик Позднякова исключила отключения отопления в Москве из-за тепла

Октябрьское потепление в Москве и Подмосковье вряд ли приведет к остановке подачи тепла в дома. Главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова напомнила о предстоящих холодах и заморозках, сообщает Ридус .
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