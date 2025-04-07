JAMA: терапия осознанности и КПТ помогли справиться с хронической болью в спине

Американские ученые из Медицинского колледжа Университета Пенсильвании и других научных центров выяснили, что различные виды психотерапии значительно улучшают состояние пациентов с хронической болью в пояснице.
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