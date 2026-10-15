Украине нужно смириться с тем, что она не сможет вернуть территории, занятые Россией. Об этом в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану заявил американский военный аналитик, ветеран спецназа Джим Хэнсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».