Украине нужно смириться с тем, что она не сможет вернуть территории, занятые Россией. Об этом в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану заявил американский военный аналитик, ветеран спецназа Джим Хэнсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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