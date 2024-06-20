Операторов обяжут сообщать о расторжении договоров

Пользование сотовой связью должно быть максимально безопасным для абонентов. Мошенники активно находят и используют самые разные лазейки для того, чтобы собирать личные данные клиентов сотовых компаний и получать доступ к учетным данным на портале «Госуслуг».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии