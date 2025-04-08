Метры в квадрате: в регионах может измениться плата за вывоз мусора

В российских регионах может измениться плата за вывоз мусора. Сейчас в большинстве областей этот показатель зависит от числа жильцов в квартире, но в правительстве посоветовали местным властям рассмотреть другую систему — в зависимости от площади квартиры, узнали «Известия».