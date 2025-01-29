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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ливерпуль» проиграл впервые в сезоне ЛЧ – ПСВ. Команда Слота завершила общий этап на 1-м месте

«Ливерпуль» проиграл впервые в сезоне ЛЧ – ПСВ. Команда Слота завершила общий этап на 1-м месте

Команда Арне Слота уступила ПСВ в заключительном туре общего этапа турнира (2:3). В 7 предыдущих матчах мерсисайдцы одержали 7 побед.

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