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Экипаж Ми-28 нанес удар по личного составу и опорному пункту ВСУ в Курской области

Экипаж Ми-28 нанес удар по личного составу и опорному пункту ВСУ в Курской области

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28, в составе смешанной тактической группы, нанес удар авиационными ракетами по личного составу и опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.

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