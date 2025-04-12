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Закон, порядок, государство

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В Военной академии РВСН в преддверии Дня космонавтики прошло мероприятие для специалистов, преподавателей, слушателей и курсантов

В Военной академии РВСН в преддверии Дня космонавтики прошло мероприятие для специалистов, преподавателей, слушателей и курсантов

Накануне Дня космонавтики в Военной академии РВСН прошла всероссийская научно-техническая конференция, приуроченная к этой славной дате.

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