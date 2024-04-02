В Геленджике сотрудница военкомата и врач вымогали взятки за освобождение от армии

В Геленджике сотрудница военкомата и врач вымогали взятки за освобождение от армииВ Геленджике сроки в колонии получила бывшая сотрудница военкомата и врач, которые занимались вымогательством взяток за освобождение от воинской службы.
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