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Один из финальных этапов реставрации усадьбы Репина «Пенаты» завершился в Петербурге

Один из финальных этапов реставрации усадьбы Репина «Пенаты» завершился в Петербурге

В Санкт-Петербурге завершили один из основных этапов реставрации музея-усадьбы «Пенаты». Ремонтные работы включали в себя обновление внешнего и внутреннего вида здания, а также замену инженерных систем, сообщил Petrograd .

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