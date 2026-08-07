Один из финальных этапов реставрации усадьбы Репина «Пенаты» завершился в Петербурге

В Санкт-Петербурге завершили один из основных этапов реставрации музея-усадьбы «Пенаты». Ремонтные работы включали в себя обновление внешнего и внутреннего вида здания, а также замену инженерных систем, сообщил Petrograd .
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