НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Анонсирована дата выхода Marisa of Liartop Mountain

Анонсирована дата выхода Marisa of Liartop Mountain

Анонсирована дата выхода Marisa of Liartop MountainИздатель UnknownX и студия Alliance Arts сообщили, что ролевая игра Marisa of Liartop Mountain, вдохновлённая настольными играми и вселенной Touhou, выйдет 19 сентября 2025 года на Nintendo Switch и PC (Steam).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх