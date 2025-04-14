Анонсирована дата выхода Marisa of Liartop Mountain

Анонсирована дата выхода Marisa of Liartop MountainИздатель UnknownX и студия Alliance Arts сообщили, что ролевая игра Marisa of Liartop Mountain, вдохновлённая настольными играми и вселенной Touhou, выйдет 19 сентября 2025 года на Nintendo Switch и PC (Steam).