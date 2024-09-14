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YouTube в России замедлился в 10 раз. В итоге в 15% случаев пользователи закрывают видео ещё до начала воспроизведения

YouTube в России замедлился в 10 раз. В итоге в 15% случаев пользователи закрывают видео ещё до начала воспроизведения

https://fine-news.ru/youtube-v-rossii-zamedlilsja-v-10-raz-v.Разработчик ПО для анализа пользовательского опыта Vigo, на которого ссылается ресурс «Известия», сообщил, что YouTube в России замедлили примерно в 10 раз.

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