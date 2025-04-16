Суперускоритель Huawei CloudMatrix 384 оказалася быстрее NVIDIA GB200 NVL72, но значительно пр...

Суперускоритель Huawei CloudMatrix 384 оказалася быстрее NVIDIA GB200 NVL72, но значительно прожорливееHuawei анонсировала на конференции Huawei Cloud Ecosystem Conference 2025 собственный суперускоритель CloudMatrix 384, который позиционируется в качестве отечественной альтернативы системы NVIDIA GB200 NVL72.
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