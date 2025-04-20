Российскому послу в Киргизии вручили ноту из-за задержания киргизов в банном комплексе в Москве, сообщил МИД Киргизии.
Чем вызван «грозный» демарш Киргизии в адрес России?
Комментарии
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Виктор
И кто они такие, которые позволяют себе тявкать против того с чьей руки они кормятся. Надо более жёстко действовать против всех этих нелегальных притонов и не надо не перед кем оправдываться.
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4 час.
EV
Evgeni Velesik
Ноту надо нашему МИДу направить во все азиатские республики, чтобы они соблюдали наши Законы.
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3 час.
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