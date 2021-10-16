Лучший торт, который я когда-либо ел! Торт Доны Веры | Десерт [Активировать перевод]

Этот торт действительно восхитительный и вкусный, его просто приготовить, уверен, вам и всей вашей семье понравится этот рецепт! Ингредиенты для наполнения (размер чашки: 200 мл) - 1 литр молока - 3 столовые ложки сахара (60 г) - 1 столовая ложка сливочного масла с солью или маргарина с солью (20 г) - 3 столовые ложки кукурузного крахмала (45 г) - 1 яичный желток Ингредиенты для торта (размер чашки: 200 мл) - 2 яичных желтка - 1 1/2 стакана сахара (240 г) - 3 столовые ложки сливочного масла с солью или маргарина с солью (60 г) - 1 стакан молока (200 мл) - 3 стакана пшеничной муки (300г) - 3 яичных белка - 1 столовая ложка разрыхлителя (14 г) Топпинг ингредиенты - 100 г тертого кокоса - 395 г сгущенного молока .