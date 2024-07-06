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Закон и Порядок

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ПАНИКА!

ПАНИКА!

Видео для передачи настроенияПрактически всё, что происходит последнюю неделю на Западе, можно охарактеризовать одним словом: паника.

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