Жители Таганрога услышали звук взрыва и заметили следы в небе

В небе над Таганрогом 8 июля были замечены необычные следы, вызвавшие беспокойство местных жителей. Примерно в 11 часов дня в небе появилось что-то, напоминающее инверсионный след, а также раздался громкий звук, похожий на взрыв.
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