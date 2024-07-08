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Жители Таганрога услышали звук взрыва и заметили следы в небе

Жители Таганрога услышали звук взрыва и заметили следы в небе

В небе над Таганрогом 8 июля были замечены необычные следы, вызвавшие беспокойство местных жителей. Примерно в 11 часов дня в небе появилось что-то, напоминающее инверсионный след, а также раздался громкий звук, похожий на взрыв.

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