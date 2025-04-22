В Тазовском открывают этностойбища с уникальными предложениями для туристов

Окунуться в атмосферу самобытной культуры приглашает туристов Тазовский район. Попробовать национальную кухню ненцев, примерить эксклюзивный наряд, прокатиться на оленьей упряжке или проверить свои силы в национальных видах спорта — все эти развлечения доступны сегодня в туристических стойбищах муниципалитета.