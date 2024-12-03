Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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"Нагличанка гадитЪ!" (с) Подробности о новых ссанкциях против "теневого флота"

"Нагличанка гадитЪ!" (с) Подробности о новых ссанкциях против "теневого флота"

ПиротехникЪ   "Нагличанка гадитЪ!" (с) Подробности о новых ссанкциях против "теневого флота" Перевод статьи из специализированного "морского" ресурса https://gcaptain.

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Комментарии
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В
Валерий
Бриташки в течение ряда веков исправно гадят России и вновь напрашиваются на &quot;сюрприз&quot;.
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3 час.
ЮВ
Юрий Волков
Они знают когда и как нагадить. Мы с ними (вернее с коалицией сколоченной ими)  воевали один раз и, к сожалению, проиграли (Крымская война). А подстраивать пакости, стравливать одних с другими - это у них в крови.
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2 час.
СБ
Сергей Бунцов
Англия сама финансирует и поставляет оружие в Украину, наоборот НАТО и компании постепенно вторгались с пропагандой плохой России. Англичане хотят страховать суда сами для получения прибыли, поэтому заныли о безопасности и угрозах морской торговли.
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2 час.

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