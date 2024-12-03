"Нагличанка гадитЪ!" (с) Подробности о новых ссанкциях против "теневого флота"

ЮВ

Юрий Волков

Они знают когда и как нагадить. Мы с ними (вернее с коалицией сколоченной ими) воевали один раз и, к сожалению, проиграли (Крымская война). А подстраивать пакости, стравливать одних с другими - это у них в крови.