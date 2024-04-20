Жалеть наших замороженных и уже почти украденных активов не надо. Вот совсем не надо. Забудьте о них.
Почему не стоит жалеть о почти украденных российских активах
Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Действительно, чего это нам переживать! каких-то 360 миллиардов! Жили и хуже (разруха после Гражданской войны, после ВОВ), переживём и это! Главное у нас, чтобы наш олигарх не пострадал! Но эти деньги для них -- тьфу! А для народа они и не планировались. Так что, всё о-кей! Без кривых бараков и с хорошими дорогами мы потеряем лицо России -- надо нам это?
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9 час.
Диана Мальгинова
Завто мы теперь можем завладеть теми пиедприятиями которыми владели иностранные фирмы.
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8 час.
Алатырка
Да, да... Которые у нас до этого отжали и за копейки выкупили те же иностранцы... Предварительно развалив, обонкротив и обокрав нас.
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4 час.
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