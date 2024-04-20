Почему не стоит жалеть о почти украденных российских активах

Виталий Кирпиченко

Действительно, чего это нам переживать! каких-то 360 миллиардов! Жили и хуже (разруха после Гражданской войны, после ВОВ), переживём и это! Главное у нас, чтобы наш олигарх не пострадал! Но эти деньги для них -- тьфу! А для народа они и не планировались. Так что, всё о-кей! Без кривых бараков и с хорошими дорогами мы потеряем лицо России -- надо нам это?