🇷🇺 «Героем я себя не считал — я выполнял свои должностные обязанности» Так говорит о себе Герой России, ветеран спецоперации Антон Старостин.
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🇷🇺 «Героем я себя не считал — я выполнял свои должностные обязанности» Так говорит о себе Герой России, ветеран спецоперации Антон Старостин.