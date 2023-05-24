Лесопромышленный холдинг Segezha Group продал бизнес в Европе за один евро и долг в 100 млн евро

Лесопромышленный холдинг Segezha Group продал свою европейскую «дочку» Segezha Packaging, объединявшую семь заводов по производству бумажной упаковки в нескольких странах.
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