Одиноким пенсионерам предоставят новую ежемесячную доплату: проект соцзащиты Анна КрицкаяВ Правительстве находится на рассмотрении законопроект органов социальной защиты, который предлагает установить специальную доплату для одиноких пенсионеров.
Одиноким пенсионерам предоставят новую ежемесячную доплату: проект соцзащиты Анна КрицкаяВ Правительстве находится на рассмотрении законопроект органов социальной защиты, который предлагает установить специальную доплату для одиноких пенсионеров.
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