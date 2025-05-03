«Никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая»: Медведев отреагировал на заявление Зеленского

Федор Родников

Ни разу не слышал оскорбления в адрес лидеров других стран от ВВП,а этот-ему 60 лет,а рассуждения как у второклассника за спиной котрого стоит старший брат из раЁных пацанов-упаси Боже Россию от такого правителя в будущем.