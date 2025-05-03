«Никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая»: Медведев отреагировал на заявление Зеленского

Президент Украины отверг предложение о трехдневном перемирии Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал в своем телеграм-канале заявление Зеленского относительно предложенного перемирия.
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