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Военное обозрение

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Как паны отвергли союз с Россией и вызвали Второй раздел Речи Посполитой

Как паны отвергли союз с Россией и вызвали Второй раздел Речи Посполитой

Россия предлагала вооружить и финансировать новую польскую армию и передать ей турецкие области. Польские паны отвергли щедрое предложение, начали новую войну против России, что вызвало Второй раздел Речи Посполитой.

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