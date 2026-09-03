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Face Tube is a fun name,

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Quote Of The Day By Sarah Snook: 'I Think Some Things Are Just Meant To Happen, You Can't Change Your Fate...'

Quote Of The Day By Sarah Snook: 'I Think Some Things Are Just Meant To Happen, You Can't Change Your Fate...'

Does Succession star Sarah Snook believe in fate? Find out in TVLine's latest quote of the day.Does Succession star Sarah Snook believe in fate? Find out in TVLine's latest quote of the day.

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