В зоне СВО погиб житель города Вичуга Сергей Румянцев

Боец погиб в районе населенного пункта Кривощеевка.25 апреля 2024 года в ходе выполнения специальной военной операции Вооруженных сил РФ на территории Украины, Луганской Народной Республики, населенного пункта Кривощеевка погиб наш земляк Сергей Валерьевич Румянцев, сообщается в группе Боевое-Братство Вичуга в сети ВКонтакте.