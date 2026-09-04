Перебор: на Алтае зазвучал вопрос о избытке строящихся отелей и санаториев

В Алтайском крае растет объем инвестиций в туристическую отрасль. Если в 2025 году в этот сектор экономики вложили 8,6 млрд рублей, то в 2026-м эта цифра вырастет, считают в региональном управлении по развитию туризма.
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