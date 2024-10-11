Набиуллина обеспокоилась экономическим положением стран БРИКС

В настоящий момент фиксируется экономическое снижение, в том числе и среди стран БРИКС (к БРИКС относят следующие страны: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия).