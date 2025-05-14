«Ъ»: ГИБДД сможет лишать водительских прав по состоянию здоровья

Полномочия Госавтоинспекции по отзыву и аннулированию водительских прав хотят расширить. Как сообщает «Коммерсантъ», законопроект, который предлагает лишать водителей прав в случае обнаружения противопоказаний к вождению во время медосмотра, накануне обсуждался на заседании комитета Госдумы по транспорту.