«Ъ»: ГИБДД сможет лишать водительских прав по состоянию здоровья

Полномочия Госавтоинспекции по отзыву и аннулированию водительских прав хотят расширить. Как сообщает «Коммерсантъ», законопроект, который предлагает лишать водителей прав в случае обнаружения противопоказаний к вождению во время медосмотра, накануне обсуждался на заседании комитета Госдумы по транспорту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии