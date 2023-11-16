Китайское правительство хочет наладить массовое производство человекоподобных роботов к 2025 году

И они хотят, чтобы у роботов были… мозги. Быстрые роботы Китайское правительство настаивает на массовом производстве человекоподобных роботов – и, судя по всему, хочет сделать это в удивительно короткие сроки.
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