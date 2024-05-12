Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 793 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • сергей аксенов
    Не понимаю автора статьи, защищающего таджиков, с его слов они не виноваты, только беглов. Да, беглов сделал из Петер...Трагедия в Петерб...
  • igor kim
    Новый социализм. За всех не надо в свою предательскую грудь бить - без Вас можно обойтись без всяких проблем, никто д...Трагедия в Петерб...
  • Alex Nемо
    неисправность карбюратора и от удара дроссель заклинило в открытом положении например. Судя по типу автобуса там движ...Трагедия в Петерб...

Западным политикам рекомендовано избегать встреч с Зеленским

Западным политикам рекомендовано избегать встреч с Зеленским

Политнавигатор Встречи с украинскими политиками и экс-министрами, объявленными в розыск МВД России, становятся опасными для иностранных чиновников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вячеслав Шашков
Изумительное словосочетание &quot;Как говорится, погиб при задержании, оказал сопротивление ракете «Кинжал», что теперь поделать?&quot; А как же оно дисциплинирует ВСЕХ кострюлеголовых не смотря на страну проживания.
Ответить
15 час.
Александр Конкин
Давно пора! Хочется верить что это так! А если бы это сделали ранее, могли избежать многих жертв...
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх