Политнавигатор Встречи с украинскими политиками и экс-министрами, объявленными в розыск МВД России, становятся опасными для иностранных чиновников.
Западным политикам рекомендовано избегать встреч с Зеленским
Комментарии
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Вячеслав Шашков
Изумительное словосочетание "Как говорится, погиб при задержании, оказал сопротивление ракете «Кинжал», что теперь поделать?" А как же оно дисциплинирует ВСЕХ кострюлеголовых не смотря на страну проживания.
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15 час.
Александр Конкин
Давно пора! Хочется верить что это так! А если бы это сделали ранее, могли избежать многих жертв...
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13 час.
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