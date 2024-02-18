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Sony выпустила лимитированную версию робособаки с ИИ

Sony выпустила лимитированную версию робособаки с ИИ

Sony представила лимитированную версию собаки-робота на базе ИИ. Новинка получила название Espresso. Фото: Sony Японский технологических гигант Sony представил лимитрованную версию роботизированной собаки Aibo.

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