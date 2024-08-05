Прокуратура начала проверку информации о гибели рыб в водоемах Калининграда

Проверку по информации о загрязнении водоемов на территории Калининграда проводит Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура, сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области 5 августа в Telegram-канале.
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