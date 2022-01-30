За сутки в России госпитализировано 9 883 заболевших COVID-19

Распределение по субъектам Москва - 24 030 Санкт-Петербург - 17 833 Московская область - 11 434 Ханты-Мансийский АО - 2 954 Пермский край - 2 898 Свердловская область - 2 712 Республика Саха (Якутия) - 2 623 Челябинская область - 2 484 Ростовская область - 2 341 Самарская область - 2 155 Воронежская область - 2 093 Ямало-Ненецкий автономный округ - 1 998 Архангельская область - 1 996 Ленинградская область - 1 625 Краснодарский край - 1 500 Нижегородская область - 1 492 Республика Бурятия - 1 407 Красноярский край - 1 405 Ставропольский край - 1 390 Тульская область - 1 180 Алтайский край - 1 107 Оренбургская область - 1 091 Удмуртская Республика - 1 035 Липецкая область - 990 Волгоградская область - 942 Саратовская область - 924 Кировская область - 919 Иркутская область - 909 Калининградская область - 906 Республика Башкортостан - 852 Тюменская область - 835 Омская область - 812 Ульяновская область - 794 Тверская область - 781 Брянская область - 724 Республика Карелия - 721 Вологодская область - 700 Республика Коми - 687 Мурманская область - 664 Владимирская область - 650 Кемеровская область - 643 Республика Татарстан - 631 Чувашская Республика - 630 Рязанская область - 603 Республика Дагестан - 587 Забайкальский край - 587 Новосибирская область - 579 Смоленская область - 561 Орловская область - 536 Республика Калмыкия - 525 Республика Крым - 511 Томская область - 510 Хабаровский край - 501 Калужская область - 500 Ярославская область - 494 Республика Хакасия - 490 Астраханская область - 475 Приморский край - 451 Курская область - 447 Новгородская область - 440 Белгородская область - 430 Пензенская область - 412 Тамбовская область - 412 Севастополь - 393 Чеченская Республика - 359 Республика Тыва - 352 Костромская область - 349 Республика Мордовия - 325 Курганская область - 286 Республика Марий Эл - 267 Псковская область - 237 Сахалинская область - 236 Ивановская область - 235 Кабардино-Балкарская Республика - 210 Камчатский край - 203 Республика Адыгея - 197 Республика Ингушетия - 179 Карачаево-Черкесская Республика - 176 Республика Северная Осетия - Алания - 176 Амурская область - 154 Республика Алтай - 144 Магаданская область - 86 Ненецкий автономный округ - 82 Еврейская автономная область - 20 Чукотский автономный округ - 14 Всего на сегодняшний день в России выявлено 11 737 007 случаев коронавируса в 85 регионах.