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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Панарин завершил серию из 15 матчей подряд с очками со старта сезона НХЛ. У него 2 броска и «-3» за 20:03 с «Далласом»

Форвард «Рейнджерс» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (3:6).

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