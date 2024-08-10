Активы арестованных за коррупцию генералов Минобороны ищет следствие

Местонахождение активов арестованных за коррупцию генералов Минобороны РФ, включая недвижимость и банковские счета, которые могли быть получены незаконным путем, устанавливают следователи, 10 августа сообщили в правоохранительных органах.
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