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Активы арестованных за коррупцию генералов Минобороны ищет следствие

Активы арестованных за коррупцию генералов Минобороны ищет следствие

Местонахождение активов арестованных за коррупцию генералов Минобороны РФ, включая недвижимость и банковские счета, которые могли быть получены незаконным путем, устанавливают следователи, 10 августа сообщили в правоохранительных органах.

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