В преддверии Дня воссоединения Крыма с Россией в зале торжественных событий Джанкойского районного отдела ЗАГС состоялась торжественная церемония — государственная регистрация заключения брака Романенко Руслана Исмаиловича и Прохоренко Анастасии Николаевны.
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