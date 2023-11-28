Сколько калорий в салате «Сельдь под шубой»?

Диетолог рассказывает, как сделать блюдо полезней. На этот вопрос aif.ru ответила член Национального общества диетологов Юлия Зинченко:— Порция (200 грамм) салата с отварными овощами, селедкой, заправленного майонезом имеет следующую пищевую ценность:Калории — 484Углеводы — 19,5 граммаЖиры — 40,1 граммБелки — 11,8 граммаЕсли посчитать пищевую ценность салата без заправки (порция 200 грамм), то его калорийность уменьшится вдвое — до 180.