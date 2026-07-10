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Стал известен лучший футболист сезона в РПЛ

Стал известен лучший футболист сезона в РПЛ

Стал известен лучший футболист сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает ТАСС. Победитель определялся голосованием главных тренеров и капитанов клубов, журналистов, представителей лиги с партнерами и болельщиков.

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