Стал известен лучший футболист сезона в РПЛ

Стал известен лучший футболист сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает ТАСС. Победитель определялся голосованием главных тренеров и капитанов клубов, журналистов, представителей лиги с партнерами и болельщиков.
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