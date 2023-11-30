Как украсить елку на Новый год Дракона 2024

Согласно Восточному календарю, 2024 год предстоит прожить под знаком Зеленого Деревянного Дракона. Чтобы этот период прошел удачно, предпочтения данного сказочного животного следует учесть при подготовке к празднику.
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