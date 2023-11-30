Как украсить елку на Новый год Дракона 2024

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Согласно Восточному календарю, 2024 год предстоит прожить под знаком Зеленого Деревянного Дракона. Чтобы этот период прошел удачно, предпочтения данного сказочного животного следует учесть при подготовке к празднику.

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