На Украине призвали бывших министров отправиться на передовую

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, который в настоящее время служит в ВСУ и проходит реабилитацию после контузии, заявил о необходимости личного примера со стороны властей для вдохновения граждан на участие в боевых действиях, передает издание «Аргументы и Факты».