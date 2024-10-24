На Украине призвали бывших министров отправиться на передовую

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, который в настоящее время служит в ВСУ и проходит реабилитацию после контузии, заявил о необходимости личного примера со стороны властей для вдохновения граждан на участие в боевых действиях, передает издание «Аргументы и Факты».
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